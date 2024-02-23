Шмигаль та прем’єрка Данії обговорили імплементацію реформ та інтеграцію України в ЄС
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся зі своєю данською колегою Метте Фредеріксен, щоб обговорити подальшу підтримку України, впровадження реформ та інтеграцію до ЄС, а також проведення бізнес-конференції між двома країнами.
Прем'єр - міністр Денис Шмигаль під час зустрічі зі своєю данською колегою Метте Фредеріксен обговорив продовження підтримки України, імплементацію реформ в країні та запропонував провести конференцію між представниками бізнесу країн. Про це Шмигаль повідомив у Telegram, передає УНН.
Обговорили з пані Фредеріксен імплементацію реформ, інтеграцію в ЄС та продовження підтримки. Маємо чудовий приклад допомоги Данії у відновленні Миколаєва. Цінуємо цю співпрацю
Також український прем'єр запропонував Данії організувати конференцію для налагодження діалогу між бізнесами країн. "Певен, це принесе ще більше перспективних проєктів та ще більше користі обом державам", - вказав він.
Також подякував Данії за підписання угоди про співробітництво у сфері безпеки.
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