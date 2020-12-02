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Шмыгаль: около 90% мэров поддерживают полный запрет проведения концертов

Шмыгаль: около 90% мэров поддерживают полный запрет проведения концертов

Киев  •  УНН

 • 8485 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Согласно опросу правительства относительно оптимальных карантинных мероприятий, почти 90% опрошенных мэров поддерживают полный запрет по проведению концертов в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мнение регионов для нас важно, поэтому мы провели опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий. Такие опросы проводились среди городских голов, а также среди руководителей областных государственных администраций. В свою очередь, городские главы использовали различные инструменты, работали мы с ассоциативными структурами, объединяют городские советы и городские общины. Например города областного значения и главы областных государственных администраций имеют общие позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет по проведению концертов", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, одновременно установку новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что в Украине 58% опрошенных поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Как сообщалось, карантин для противодействия распространения нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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