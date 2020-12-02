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Шмигаль: близько 90% мерів підтримують повну заборону проведення концертів

Шмигаль: близько 90% мерів підтримують повну заборону проведення концертів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Згідно з опитуванням уряду щодо оптимальних карантинних заходів, майже 90% опитаних мерів підтримують повну заборону із проведення концертів в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Думка регіонів для нас є важливою, саме тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів. Такі опитування проводилися серед міських голів, а також серед очільників обласних державних адміністрацій. У свою чергу, міські голови використовували різноманітні інструменти, працювали ми з асоціативними структурами, які об'єднують міські ради й міські громади. Наприклад голови міст обласного значення та голови обласних державних адміністрацій мають спільні позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків. Майже 90% опитаних мерів підтримали повну заборону з проведення концертів", - розповів Шмигаль.

За його словами, водночас встановлення новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що в Україні 58% опитуваних підтримують введення локдауну на новорічні свята.

Як повідомлялося раніше в УНН, уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.

Як повідомлялося, карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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