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Шашлык застрял в пищеводе: во Львове 14-летнему парню пришлось оперировать после ужина

Киев • УНН

 • 2274 просмотра

Во Львове 14-летнего парня госпитализировали с нарушением дыхания из-за куска шашлыка, застрявшего в пищеводе. Врачам пришлось оперировать ребенка.

Шашлык застрял в пищеводе: во Львове 14-летнему парню пришлось оперировать после ужина

Во Львове 14-летний парень попал в больницу с нарушением глотания и активным слюнотечением. Ребенок не мог нормально дышать. Оказалось, что у него в пищеводе застрял кусок шашлыка. Медикам пришлось оперировать несовершеннолетнего пациента. Об этом сообщает Центр детской медицины больницы "Охматдет" передает УНН.

В приемное отделение Центра детской медицины, больницы "Охматдет" доставили 14-летнего парня. Во время ужина он съел большой кусок шашлыка, который застрял в пищеводе. У ребенка началось нарушение глотания, активное слюнотечение, он не мог даже глотать собственную слюну, испытывал значительный дискомфорт, страх и затрудненное дыхание 

- говорится в сообщении.

Медики объяснили, что пищевод имеет естественные сужения на уровне шеи, возле аорты и на входе в желудок. И в этом случае кусок пищи застрял как раз возле аорты, на втором сужении пищевода. При этом слюна вырабатывается постоянно, а проглотить ее невозможно. Кроме того, из-за чрезмерного слюнотечения нарушается дыхание.

Врачи провели ригидную эзофагоскопию, большой кусок мяса удаляли поэтапно, чтобы не повредить стенки пищевода. В общей сложности операция длилась около часа и прошла успешно.

Это очень деликатная хирургическая работа. Необходимо действовать осторожно, чтобы не вызвать перфорацию пищевода 

– объяснил торакальный хирург Александр Колодий.

После тщательного наблюдения в больнице парня выписали в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем он будет находиться под наблюдением специалистов.

В медицинском центре отметили, что подобные случаи происходят довольно часто. Чаще всего пациенты проглатывают куски мяса, а у детей младшего возраста в пищеводе могут оказаться мелкие игрушки, батарейки, монеты или детали конструктора.

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Алена Уткина

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