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Шашлик застряг у стравоході: у Львові 14-річного хлопця довелось оперувати після вечері

Київ • УНН

 • 2388 перегляди

У Львові 14-річного хлопця госпіталізували з порушенням дихання через шматок шашлику, що застряг у стравоході. Лікарям довелось оперувати дитину.

Шашлик застряг у стравоході: у Львові 14-річного хлопця довелось оперувати після вечері

У Львові 14-річний хлопець потрапив до лікарні із порушенням ковтання та активною слинотечею. Дитина не могла нормально дихати. Виявилося, що у нього у стравоході застряг шматок шашлику. Медикам довелось оперувати неповнолітнього пацієнта. Про це повідомляє Центр дитячої медицини лікарні "Охматдит" передає УНН.

До приймального відділення Центру дитячої медицини, лікарні "Охматдит" доставили 14-річного хлопця. Під час вечері він з'їв великий шматок шашлику, який застряг у стравоході. У дитини розпочалося порушення ковтання, активна слинотеча, вона не могла навіть ковтати власну слину, відчувала значний дискомфорт, страх і утруднене дихання 

- йдеться у дописі.

Медики пояснили, що стравохід має природні звуження на рівні шиї, біля аорти та на вході до шлунка. І у цьому випадку шматок їжі застряг якраз біля аорти, на другому звуження стравоходу. При цьому слина виробляється постійно, а проковтнути її неможливо. Крім того, через надмірну слинотечу порушується дихання.

Лікарі провели ригідну езофагоскопію, великий шматок м’яса видаляли поетапно, щоб не пошкодити стінки стравоходу. Загалом операція тривала близько години й пройшла успішно.

Це дуже делікатна хірургічна робота. Необхідно діяти обережно, щоб не спричинити перфорацію стравоходу 

– пояснив торакальний хірург Олександр Колодій.

Після ретельного спостереження в лікарні хлопця виписали у задовільному стані. Надалі він перебуватиме під наглядом фахівців.

У медичному центрі зауважили, що подібні випадки трапляються доволі часто. Найчастіше пацієнти проковтують шматки м'яса, а у менших дітей у стравоході можуть опинитися дрібні іграшки, батарейки, монети або деталі конструктора.

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Альона Уткіна

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