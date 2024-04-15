"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока: Зеленский сделал еще один намек партнерам

Видим сейчас, как единство может сработать действительно на сто процентов и как почти сто процентов "шахедов" и ракет могут быть сбиты, будем говорить с партнерами об этом. Так Президент Украины Владимир Зеленский отозвался о действиях союзников в небе Израиля, а также намекнул на необходимости предоставить похожую поддержку Украине, передает УНН.

"Сейчас весь мир увидел по действиям союзников в небе Израиля и соседних стран, каким действительно эффективным может быть единство в защите от террора, если в основе единства - достаточная политическая воля. Вместе действовали Израиль, Америка, Великобритания, Франция и Иордания. Максимально эффективно. Вместе они не допустили, чтобы террор возобладал. И вместе работают - со многими другими, - чтобы не было и дальнейшей эскалации.

Израиль не является членом НАТО, и не потребовалось ничего такого, как активация 5-й статьи. И никто не оказался втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь. "Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока. Баллистика везде бьет одинаково, если ее не сбить", - сказал Зеленский.

Он отметил, что небо Европы могло бы уже давно получить именно такую защиту, которая нужна, если бы так же и Украина имела похожую полную поддержку партнеров в сбивании дронов и ракет. Террор должен проигрывать везде и полностью, а не где-то больше, а где-то меньше.

"Я благодарю всех в мире - каждого лидера, каждое государство, которые действительно помогают нам с ПВО, с необходимыми ракетами для защиты неба, которые тренируют наших ребят на F-16. Все это работает и в дальнейшем будет работать на защиту жизни. Но мы видим сейчас, как единство может сработать действительно на сто процентов и как почти сто процентов "шахедов" и ракет могут быть сбиты. Мы будем говорить с партнерами об этом", - резюмировал Зеленский.

Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль