Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  14073 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  103855 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  107421 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  107731 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  100468 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  201986 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194814 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194748 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189457 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129085 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Новости по теме
Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

  •  7413 просмотра
Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены

Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены

  •  7138 просмотра
Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике

Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике

  •  8482 просмотра
После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз

После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз

  •  8093 просмотра
Обеспечивали переправку военной техники захватчиков: чиновникам "российской железной дороги" инкриминируют пособничество в агрессии рф

Обеспечивали переправку военной техники захватчиков: чиновникам "российской железной дороги" инкриминируют пособничество в агрессии рф

  •  7600 просмотра
армейцы рф обстреляли Никопольщину: под удар попали дома, авто и электросети, без жертв

армейцы рф обстреляли Никопольщину: под удар попали дома, авто и электросети, без жертв

  •  7438 просмотра
Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер

Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер

  •  7520 просмотра
Энергетики Днепра переходят на усиленный режим работы из-за приближения грозы

Энергетики Днепра переходят на усиленный режим работы из-за приближения грозы

  •  8092 просмотра
В этом году аграрии из прифронтовых регионов смогут бесплатно получить семена кукурузы на посевную

В этом году аграрии из прифронтовых регионов смогут бесплатно получить семена кукурузы на посевную

  •  8232 просмотра
Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула оправдали в недостоверном декларировании: САП готовит обжалование

Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула оправдали в недостоверном декларировании: САП готовит обжалование

  •  7808 просмотра

Популярные

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

  •  103634 просмотра
Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

  •  98496 просмотра
Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

  •  59931 просмотра
Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину

Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину

  •  57211 просмотра
россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА

россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА

  •  45340 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  295575 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  333855 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  349378 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  352900 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  388000 просмотра

Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

Решительные действия союзников предотвратили успех терроризма и потерю инфраструктуры в Израиле, продемонстрировав возможность такой же эффективной обороны для Украины, которая не является членом НАТО, благодаря единству и политической воле, по словам президента Зеленского.

Война •   •  7413 просмотра
Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены

Начиная с 15. 04.2024 зарубежные представительства ГП "Документ" в нескольких европейских странах и Турции будут принимать граждан только по предварительной записи через систему электронной очереди, услуги "живой очереди" больше не будут предоставляться.

Общество •   •  7138 просмотра
Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены

Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике

Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, энергетические вопросы и защиту критической инфраструктуры, отметив необходимость большего единства со стороны союзников в предоставлении Украине поддержки по противовоздушной обороне.

Война •   •  8482 просмотра
Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике

После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз

После украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы Беларусь срочно усилила безопасность собственных нефтебаз, передислоцировав подразделения противовоздушной обороны, которые обычно защищают атомные электростанции.

Война •   •  8093 просмотра
После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз

Обеспечивали переправку военной техники захватчиков: чиновникам "российской железной дороги" инкриминируют пособничество в агрессии рф

4 должностным лицам рф было предъявлено обвинение в пособничестве агрессии России против Украины путем обеспечения беспрепятственной перевозки российских военнослужащих и техники железнодорожным транспортом.

Война •   •  7600 просмотра
Обеспечивали переправку военной техники захватчиков: чиновникам "российской железной дороги" инкриминируют пособничество в агрессии рф

армейцы рф обстреляли Никопольщину: под удар попали дома, авто и электросети, без жертв

Российские оккупанты 17 раз обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников, повредив гражданские здания, сети связи, транспортные средства и электросети, без жертв и пострадавших.

Война •   •  7438 просмотра
армейцы рф обстреляли Никопольщину: под удар попали дома, авто и электросети, без жертв

Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер

Власти Одессы встретились с более 70 местными предпринимателями, чтобы обсудить упрощение ведения бизнеса, в частности, меры по безопасности на пляжах и продление времени продажи алкоголя до 23:00 во время предстоящего курортного сезона.

Экономика •   •  7520 просмотра
Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер

Энергетики Днепра переходят на усиленный режим работы из-за приближения грозы

Энергетики ДТЭК в Днепре переходят на усиленный режим работы, чтобы подготовиться к грозе, которая ожидается вечером 15 и ночью 16 апреля, что может привести к падению деревьев и обрыву проводов, и требует от них устранения возможных аварийных ситуаций.

Общество •   •  8092 просмотра
Энергетики Днепра переходят на усиленный режим работы из-за приближения грозы

В этом году аграрии из прифронтовых регионов смогут бесплатно получить семена кукурузы на посевную

Государство предоставит крупным прифронтовым фермерским хозяйствам семена кукурузы на хозяйство для засева 25 га в рамках инициативы USAID АГРО на весеннюю посевную кампанию 2024 года.

Экономика •   •  8232 просмотра
В этом году аграрии из прифронтовых регионов смогут бесплатно получить семена кукурузы на посевную

Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула оправдали в недостоверном декларировании: САП готовит обжалование

Бывшего главу Южного пограничного управления Сергея Мула оправдали по обвинению в недостоверном декларировании, но Специальная антикоррупционная прокуратура будет обжаловать этот приговор в Апелляционном суде.

Криминал и ЧП •   •  7808 просмотра
Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула оправдали в недостоверном декларировании: САП готовит обжалование