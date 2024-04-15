Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры в Израиле и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО и для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли, передает УНН.

Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли - сказал Зеленский после завершения заседания Ставки.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте, вопросы энергетики и защиту критической инфраструктуры.