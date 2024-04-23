Шахеды с оккупированной Херсонщины направляются в Одессу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
odessaОдесса
khersonХерсон
Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  101293 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  107649 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  154013 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223123 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  388122 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175294 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131609 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 12:04  •  102502 просмотра

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2 день чемпионата по параплаванию: Украинские параплаватели завоевали 8 медалей

На чемпионате Европы по парному плаванию на Мадейре украинские спортсмены на второй день завоевали 8 медалей, среди которых 4 золотые и 4 бронзовые.

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2 день чемпионата по параплаванию: Украинские параплаватели завоевали 8 медалей

Поклонники Тейлор Свифт устроили "паломничество" в лондонский паб Black Dog: чем особенное это заведение

Поклонники Тейлор Свифт стекались в паб Black Dog в лондонском районе Уоксхолл после того, как он был упомянут в ее новом альбоме, что создало культурный феномен и способствовало росту бизнеса паба.

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Поклонники Тейлор Свифт устроили "паломничество" в лондонский паб Black Dog: чем особенное это заведение

Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Польши, Австралии, Таиланда, Ганы и Уганды, обсудив сотрудничество и Глобальный саммит мира

Президент Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Польши, Австралии, Таиланда, Ганы и Уганды, обсудив сотрудничество в различных сферах, включая оборону, евроатлантическую интеграцию и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Война •   •  9380 просмотра
Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Польши, Австралии, Таиланда, Ганы и Уганды, обсудив сотрудничество и Глобальный саммит мира

"Вопрос номер один - ПВО": Зеленский встретился с конгрессменами США

Президент Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, отметив насущную потребность Украины в системах противовоздушной обороны, дальнобойном оружии, артиллерийских снарядах и военной помощи для защиты от российской агрессии.

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"Вопрос номер один - ПВО": Зеленский встретился с конгрессменами США

Вражеская атака на Харьковский район: есть возгорание на территории птицефабрики

Птицефабрика в Харьковском районе подверглась ракетному обстрелу со стороны противника, что привело к пожару, но о жертвах пока не сообщается.

Война •   •  10515 просмотра
Вражеская атака на Харьковский район: есть возгорание на территории птицефабрики

Расстрел полицейских в Винницкой области: подозреваемые военнослужащие везли сто гранат и 25 тысяч патронов чтобы спрятать их на даче

Двух солдат, которые перевозили 100 боевых гранат, 25 000 патронов и запалы к ним, задержали после того, как они убили полицейского и ранили еще одного во время осмотра автомобиля в Винницкой области, Украина.

Война •   •  10293 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: подозреваемые военнослужащие везли сто гранат и 25 тысяч патронов чтобы спрятать их на даче

"В договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены" - Зеленский

Зеленский объявил, что все договоренности по получению Украиной ракет большой дальности ATACMS от США завершены.

Война •   •  14007 просмотра
"В договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены" - Зеленский

рф осуществила 16 обстрелов Сумщины: 182 взрыва за день

В течение дня российские войска 16 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, осуществив 182 взрыва из артиллерии, минометов и беспилотников.

Война •   •  11931 просмотра
рф осуществила 16 обстрелов Сумщины: 182 взрыва за день