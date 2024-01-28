В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за баллистики
Киев • УНН
В Киеве и других регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы нападения российских баллистических ракет. Жителям рекомендуют пройти в укрытие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за баллистики
В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога,
Детали
В Воздушных силах ВСУ просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги!
Напомним
Несмотря на то, что россия осуществила три крупные ракетные атаки на Украину с 29 декабря по 8 января, спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у россии осталось около 900 высокоточных ракет дальнего радиуса действия. Игнат отметил, что Россия производит около 100 ракет в месяц, но тратит их из-за постоянных атак против Украины.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за баллистики
В Киеве и других регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы нападения российских баллистических ракет. Жителям рекомендуют пройти в укрытие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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