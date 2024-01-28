У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через балістику
Київ • УНН
У Києві та інших регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу російських балістичних ракет. Мешканцям рекомендують пройти в укриття та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через балістику
У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога,
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У Повітряних силах ЗСУ просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!
Нагадаємо
Незважаючи на те, що росія здійснила три великі ракетні атаки на Україну з 29 грудня по 8 січня, речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що у росії залишилося близько 900 високоточних ракет дальнього радіусу дії. Ігнат зазначив, що Росія виробляє близько 100 ракет на місяць, але витрачає їх через постійні атаки проти України.