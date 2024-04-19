"Шахеды" рф с Черного моря направляются в Одессу
Киев • УНН
Военно-воздушные Силы Украины информируют о запуске "Шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о "Шахедах" из Черного моря в направлении Одессы, передает УНН.
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"Шахеды" рф с Черного моря направляются в Одессу
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"Шахеды" рф с Черного моря направляются в Одессу
Военно-воздушные Силы Украины информируют о запуске "Шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.
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Америка наложила вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН, заблокировав признание палестинской государственности.
DeepState: рф продвинулась в Новокалиново. Идут бои за электроподстанцию в Очеретино
российские войска продвинулись в Новокалиново. Кроме того, продолжаются бои за контроль над электрической подстанцией в Очеретино.
Ермак обсудил с гендиректором разведки Италии саммит G7, саммит мира и использование замороженных российских активов на восстановление Украины
Андрей Ермак обсудил с генеральным директором Департамента разведки и безопасности Италии приоритеты председательства Италии в G7, подготовку к мирному саммиту, организованному Украиной и Швейцарией, а также использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
"Агенты в рясах": как священнослужители УПЦ (МП) работали на фсб рф - Бигус.инфо
Расследование выявило разветвленную сеть российских агентов, которые выдавали себя за священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) и работали над дестабилизацией Украины, распространяя дезинформацию, блокируя законодательство, направленное против Московской церкви, и подрывая международную помощь Украине в поддержку российской войны.
Массированные обстрелы рф привели к крупным пожарам на Харьковщине: горели церковь, кафе и многоквартирный дом
В Волчанске Харьковской области из-за вражеских обстрелов вспыхнули 3 крупных пожара, в результате которых вспыхнули кафе, церковь и жилой дом.
Вражеская ракета направляется в Николаевскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракете, которая направляется в Николаевскую область.
Тарантино снимет вместо "Кинокритика" другой фильм, который станет финальным в его карьере
Как сообщается, Квентин Тарантино передумал и снимет совсем другой фильм вместо "Кинокритика", который станет его 10-м и последним фильмом.
ВС: существует угроза применения ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях
Военно-воздушные Силы Украины информируют о возможных ударах беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях.
МАГАТЭ: Произошла очередная атака беспилотников на захваченную ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии сообщило об очередной атаке беспилотника на учебный центр временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, что стало уже третьим подобным инцидентом за последнее время.