"Шахеды" рф с Черного моря направляются в Одессу

Ермак обсудил с гендиректором разведки Италии саммит G7, саммит мира и использование замороженных российских активов на восстановление Украины

Андрей Ермак обсудил с генеральным директором Департамента разведки и безопасности Италии приоритеты председательства Италии в G7, подготовку к мирному саммиту, организованному Украиной и Швейцарией, а также использование замороженных российских активов для восстановления Украины.