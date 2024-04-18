Вражеская ракета направляется в Николаевскую область

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МАГАТЭ: Произошла очередная атака беспилотников на захваченную ЗАЭС
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Кулеба поблагодарил Борреля за усилия по поставке ПТРК Patriot и SAMP/T в Украину
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В Сумской области: вражеские обстрелы привели к ранению гражданского жителя
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Кулеба встретился со Столтенбергом и поблагодарил НАТО за помощь по ПВО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, поблагодарил его за усилия по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны, таких как Patriot и NASAMS, и приветствовал 5-летний план НАТО в поддержку Украины стоимостью 100 млрд долларов.
G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине - Домбровскис
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рф может быть готова атаковать страны НАТО через 5-8 лет - немецкий генерал
россия может быть готова к нападению на страны НАТО в военном отношении через пять-восемь лет, если восстановит свои силы, пострадавшие в результате войны на Украине, считает немецкий генерал.