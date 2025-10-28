"Шахеды" порой стали опаснее баллистических ракет - Зеленский

Вражеские "шахеды" порой стали опаснее баллистических ракет, поскольку для сбития такого большого количества беспилотников необходимо применять все имеющиеся средства противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

"Шахеды" сейчас порой стали более опасными, чем баллистические ракеты. Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "шахедов" на такой высоте, нужно применять все. Перехватчики, F-16, вертолеты – все применяем. И многое зависит от погоды. В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Дождь и т.д. – авиация уже не так все видит. Перехватчики тоже разные. Некоторые уже на высоком уровне, с самонаведением и т.д. - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в ноябре Украина сможет выставить против "шахедов" от 500 до 800 дронов.

"Мы идем к этому. Все равно в ноябре мы выйдем на 500-800 перехватчиков в сутки. Нам нужно подготовить операторов. Много мобильных огневых групп стоят на тех или иных объектах, теперь нужно много операторов, которые с перехватчиками будут работать, и в это время вам нужно отвечать дальнобойным оружием на российские атаки. Вот сколько людей нужно, и это сложно", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Украина и Великобритания планируют начать совместное производство перехватывающих беспилотников для борьбы с роями беспилотных летательных аппаратов типа "шахед", которые россия запускает ежедневно и которые наносят значительный ущерб гражданской и энергетической инфраструктуре.