"Шахеды" порой стали опаснее баллистических ракет - Зеленский

09:42 • 3486 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
09:30 • 8878 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 9126 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
09:16 • 10086 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
08:00 • 11659 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 22885 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 20761 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12680 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
27 октября, 14:34 • 47445 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
27 октября, 14:25 • 69667 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Только 30% жителей оккупированного Донбасса имеют работу - ЦНС28 октября, 01:06 • 7684 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 22890 просмотра
Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направленииVideo28 октября, 02:10 • 12857 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США28 октября, 03:15 • 19684 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 13572 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 5316 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 22941 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 20801 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 61184 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 62661 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Си Цзиньпин
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Полтавская область
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 13575 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 22941 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 32865 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 66717 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 80066 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

"Шахеды" порой стали опаснее баллистических ракет - Зеленский

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "шахеды" кое-где стали опаснее баллистических ракет, поскольку для их сбития необходимо применять все имеющиеся средства ПВО. В ноябре Украина планирует выйти на 500-800 перехватчиков в сутки.

"Шахеды" порой стали опаснее баллистических ракет - Зеленский

Вражеские "шахеды" порой стали опаснее баллистических ракет, поскольку для сбития такого большого количества беспилотников необходимо применять все имеющиеся средства противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

"Шахеды" сейчас порой стали более опасными, чем баллистические ракеты. Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "шахедов" на такой высоте, нужно применять все. Перехватчики, F-16, вертолеты – все применяем. И многое зависит от погоды. В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Дождь и т.д. – авиация уже не так все видит. Перехватчики тоже разные. Некоторые уже на высоком уровне, с самонаведением и т.д.

- сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в ноябре Украина сможет выставить против "шахедов" от 500 до 800 дронов.

"Мы идем к этому. Все равно в ноябре мы выйдем на 500-800 перехватчиков в сутки. Нам нужно подготовить операторов. Много мобильных огневых групп стоят на тех или иных объектах, теперь нужно много операторов, которые с перехватчиками будут работать, и в это время вам нужно отвечать дальнобойным оружием на российские атаки. Вот сколько людей нужно, и это сложно", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Украина и Великобритания планируют начать совместное производство перехватывающих беспилотников для борьбы с роями беспилотных летательных аппаратов типа "шахед", которые россия запускает ежедневно и которые наносят значительный ущерб гражданской и энергетической инфраструктуре.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon