"Шахеди" подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети - Зеленський

Ворожі "шахеди" подекуди стали небезпечнішими за балістичні ракети, оскільки для збиття такої великої кількості безпілотників необхідно застосовувати усі наявні засоби протиповітряної оборони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.

"Шахеди" зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість "шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все. Перехоплювачі, F-16, гелікоптери - усе застосовуємо. І багато залежить від погоди. У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Дощ тощо – авіація вже не так все бачить. Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, з самонаведенням тощо - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що в листопаді Україна зможе виставити проти "шахедів" від 500 до 800 дронів.

"Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу. Нам потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об'єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть, і в цей час вам потрібно відповідати далекобійною зброєю на російські атаки. Ось скільки людей потрібно, і це складно", - підкреслив Зеленський.

Доповнення

Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво перехоплювальних безпілотників для боротьби з натовпами безпілотних літальних апаратів типу "шахед", які росія запускає щодня й які завдають значної шкоди цивільній та енергетичній інфраструктурі.