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Шабунин и Николов освоили за год 1,5 млн долларов, но обратились за деньгами к украинцам – эксперт

Киев  •  УНН

 • 9488 просмотра

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Эксперт Постернак раскритиковал деятельность антикоррупционных органов и их использование грантовых средств.

"Антикоррупционеры" Шабунин и Николов только за год получили 1,5 млн долларов, но просят украинцев помочь им финансово. Также Шабунин продолжает получать зарплату военного, так и не приступив к службе. Такое использование миллионов долларов помощи США и бюджетных средств под предлогом борьбы с коррупцией такими организациями как ЦПК (Шабунин), НАБУ и ВАКС можно назвать коррупцией 2.0, когда осваиваются миллионы с нулевым эффектом, – пишет эксперт Олег Постернак.

"Антикоррупционеры" Шабунин и Николов, только за год освоившие 1,5 млн долларов, просят украинцев поддержать их финансово. Скандал с прекращением финансирования украинских антикоррупционеров американскими налогоплательщиками разоблачил такое понятие, как коррупция 2.0: когда во имя борьбы с коррупцией осваиваются миллионы долларов в обмен на нифига. И эти люди после всего этого приходят в публичное пространство и просят украинцев на них задонатить", – написал Постернак.

Он отметил, что USAID только за 12 месяцев заплатил Центру противодействия коррупции Шабунина до 1,5 млн долларов.

"За эти деньги можно было бы приобрести до 5000 fpv для фронта. Шабунин с Николовым потратили их на себя. Более 100 тыс. долларов зарплаты в месяц. Такой мощной борьбы с коррупцией еще их внукам хватит", – отметил он.

В то же время эксперт напомнил, что Шабунин получает несколько сотен тысяч гривен в год от государства зарплаты как военный, но до сих пор не доехал до нового места службы.

"Шабунина уже долгое время ждут в механизированном полевом хлебозаводе продовольственного состава 218 Объединенного центра обеспечения Сил логистики ВСУ, куда он назначен командиром отделения. Он давно должен туда прибыть, но так и не прибыл. Все это время подразделение – без командира. Потому что командир – на "боевой задаче" – в Макдональдсе в Киеве уничтожает порцию маленького картофеля фри и гамбургер. Фото "героя", который никак не доедет до своей воинской части, появилось в сети", – сообщил он.

Анализируя реальные достижения "антикоррупционеров", эксперт отметил, что кроме ЦПК Шабунина, ни НАБУ, ни ВАКС, действующих в этой сфере, также нечем похвастаться.

"Национальное антикоррупционное Бюро, которое мониторится Центром противодействия коррупции, проело средств больше, чем поймало коррупционеров. Ведомство только за последние 2 года освоило почти 20 млн долларов грантовых средств. Что-то мы не слышали о делах топ-чиновников, которые бы НАБУ привели к реальному приговору, за последние годы", – подчеркнул он.

Постернак напомнил о реальных "достижениях" Бюро – "сливе" информации о непрофессионализме НАБУ от его эксдетектива Денисюка и бегстве в Румынию другого эксдетектива Аршавина. Зато о посадках топ коррупционеров ничего не слышно, отметил он.

Еще один реципиент американской помощи, по словам Постернака, – Высший антикоррупционный суд (ВАКС), которому посвящена отдельная строка в отчете ЦПК.

"ВАКС также освоил миллионы USAID под "воздушные" программы. В итоге получили скандал с пустившимися во все тяжкие судьями ВАКС, потерявшими любые ориентиры: здесь и отсуживание у государства средств, и приобретение элитного жилья с автомобилями, и вымогание льготного кредитования жилья для "бедных" судей на фоне миллионов помощи США. Все это – под пристальным контролем Центра противодействия коррупции за деньги USAID", – резюмировал Постернак.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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