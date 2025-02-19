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Шабунін та Ніколов освоїли за рік 1,5 млн доларів, але звернулись за грошима до українців – експерт

Київ • УНН

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Експерт Постернак розкритикував діяльність антикорупційних органів та їх використання грантових коштів.

"Антикорупціонери" Шабунін та Ніколов лише за рік отримали 1,5 млн доларів, але просять українців допомогти їм фінансово. Також Шабунін продовжує отримувати зарплату військового, так і не приступивши до служби. Таке використання мільйонів доларів допомоги США та бюджетних коштів під приводом боротьби з корупцією такими організаціями як ЦПК (Шабунін), НАБУ та ВАКС можна назвати корупцією 2.0, коли освоюються мільйони з нульовим ефектом, – пише експерт Олег Постернак.

"Антикорупціонери" Шабунін та Ніколов, які лише за рік освоїли 1,5 млн доларів, просять українців підтримати їх фінансово. Скандал з припиненням фінансування українських антикорупціонерів американськими платниками податків викрив таке поняття, як корупція 2.0: це коли в ім’я боротьби з корупцією освоюються мільйони доларів в обмін на ніфіга. І ці люди після всього цього приходять у публічний простір та просять українців задонатити на них", – написав Постернак.

Він зазначив, що USAID лише за 12 місяців заплатив Центру протидії корупції Шабуніна до 1,5 млн доларів.

За ці кошти можна було б придбати до 5000 fpv для фронту. Натомість Шабунін з Ніколовим витратили їх на себе. Понад 100 тис. доларів зарплати в місяць. Такої потужної боротьби з корупцією ще й їх онукам вистачить

– зазначив він.

Водночас експерт нагадав, що Шабунін отримує кілька сотень тисяч гривень у рік від держави зарплати як військовий, але досі не доїхав до нового місця служби.

"Шабуніна вже тривалий час чекають у механізованому польовому хлібозаводі продовольчого складу 218 Об’єднаного центру забезпечення Сил логістики ЗСУ, куди його призначено командиром відділення. Він давно мав туди прибути, але так і не прибув. Весь цей час підрозділ – без командира. Бо командир – на "бойовому завданні" – у Макдональдсі в Києві знищує порцію маленької картоплі фрі і гамбургер. Фото "героя", який ніяк не доїде до своєї військової частини, зʼявилося в мережі", – повідомив він.

Аналізуючи реальні досягнення "антикорупціонерів", експерт зауважив, що окрім ЦПК Шабуніна, ані НАБУ, ані ВАКС, які діють в цій сфері, також не мають чим похвалитися.

"Національне антикорупційне Бюро, яке типу моніториться Центром протидії корупції, проїло коштів більше, ніж зловило корупціонерів. Відомство тільки за останні 2 роки освоїло майже 20 млн доларів ґрантових коштів. Щось ми не чули про справи топ посадовців, які б НАБУ довело до реального вироку, за останні роки", – наголосив він.

Постернак нагадав про реальні "досягнення" Бюро – "злив" інформації про непрофесіоналізм НАБУ від його ексдетектива Денисюка та втечу до Румунії іншого ексдетектива Аршавіна. Натомість про посадки топ корупціонерів нічого не чутно, зазначив він.

Ще один реципієнт американської допомоги, за словами Постернака, – Вищий антикорупційний суд (ВАКС), якому присвячено окремий рядок у звіті ЦПК.

"ВАКС також освоїв мільйони від USAID під "повітряні" програми. У підсумку отримали скандал із суддями ВАКС, які пустилися берега та втратили будь-які орієнтири: тут і відсуджування у держави коштів, і придбання елітного житла з автівками, і вимагання пільгового кредитування житла для "бідних" суддів на тлі мільйонів допомоги США. Все це – під пильним контролем Центру протидії корупції за гроші USAID", – підсумував Постернак.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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