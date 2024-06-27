Водителей грузовиков предупредили о сезонных ограничениях во время жары на дорогах с 1 июля. Соответствующее сообщение распространило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

"С целью сохранения автомобильных дорог на период аномальных повышений температуры воздуха с 1 июля 2024 года временно вводим сезонное ограничение для движения тяжеловесного транспорта", - говорится в сообщении.

При каких условиях применяется

Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более чем +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 тыс.

Переждать жаркий период водители, как указано, могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения, как сообщается, установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Условия и режимы временных ограничений будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха.

Ограничение по времени будет устанавливаться в зависимости от районирования территории Украины и с учетом действия комендантского часа.

Исключения

Ограничения не применяются к транспортным средствам, которые используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и транспортным средствам, осуществляющим перевозку опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны и т. д.

С 27 июня в Киеве из-за жары ограничат движение грузовиков