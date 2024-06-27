Сезонні обмеження для вантажівок у спеку діятимуть з 1 липня
Київ • УНН
З 1 липня 2024 року в Україні вводиться сезонне обмеження руху великовагового транспорту за температури повітря вище +28°C для збереження автошляхів.
Водіїв вантажівок попередили про сезонні обмеження під час спеки на дорогах з 1 липня. Відповідне повідомлення поширило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, пише УНН.
Деталі
"З метою збереження автомобільних доріг на період аномальних підвищень температури повітря з 1 липня 2024 року тимчасово вводимо сезонне обмеження для руху великовагового транспорту", - ідеться у повідомленні.
При яких умовах застосовується
Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більше ніж +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
Перечекати спекотний період водії, як вказано, можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
На автомобільних дорогах загального користування державного значення, як повідомляється, встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.
Умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря.
Обмеження по часу буде встановлюватись залежно від районування території України та з урахуванням дії комендантської години.
Виключення
Обмеження не застосовуються для транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони та інше.
З 27 червня у Києві через спеку обмежать рух вантажівок 26.06.24, 16:34 • 26731 перегляд