Сеть гипермаркетов "Ашан" готовится уйти из россии

Французская сеть гипермаркетов "Ашан" продает российский бизнес. Об этом сообщили французские издания La Lettre и Le Figaro, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ, сеть уже нашла потенциальных покупателей для своих российских активов и находятся на завершающей стадии переговоров. По информации Le Figaro, владельцы торговой сети остановились на двух потенциальных покупателях.

Теперь им предстоит оформить сделку по местным законам. При этом издание напоминает, что крупные европейские компании Danone и Carslberg потеряли свои активы в россии после национализации.

Официально российский ритейл "Ашана" не подтверждает слухов о продаже активов в рф.

В россии с 2002 года работает около 230 супермаркетов Ашан. Выручка от них составляет десятую часть прибыли сети.

2,5 года, пока продолжается полномасштабная война россии в Украине, Ашан сталкивался с критикой и давлением, которые вынуждали сеть продать российский бизнес. Однако владельцы отказывались продавать активы, оправдывая это заботой о сотрудниках и необходимостью "кормить людей".

Источник Le Figaro, близкий к компании, назвал причиной ухода компании с российского рынка "ухудшение местных условий для работы". La Lettre сообщила, что сеть также хочет прекратить деятельность в Венгрии.

Напомним

Немецкий бренд Hugo Boss продал свой бизнес в россии оптовому партнеру Stockmann. Компания полностью вышла с российского рынка из-за войны в Украине, выполнив контрактные обязательства перед партнерами.

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