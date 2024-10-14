Франция арестовала имущество двух россиян на более 70 млн евро
Киев • УНН
Франция арестовала виллы и автомобили двух российских бизнесменов на сумму более 70 млн евро. Арест связан с расследованием отмывания денег и подозрениями в связях с Аркадием Ротенбергом.
Франция арестовала имущество двух россиян на сумму более 70 млн евро. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Детали
Среди арестованных объектов - роскошные виллы на Лазурном берегу и автомобили премиум-класса, принадлежащие бизнесменам Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму.
Согласно данным российских журналистов-расследователей, оба предпринимателя имеют связи с Аркадием Ротенбергом, близким другом президента террористической страны. Предполагается, что на Горюхина и Опенгейма могли быть оформлены активы Ротенберга, хотя сами бизнесмены это отрицают.
Аресты были наложены в рамках расследования возможного отмывания денег. Следователи обнаружили "серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств", которые использовались для покупки недвижимости. Адвокаты обоих россиян отказались комментировать ситуацию.
В США арестовали двух россиян, которые в обход санкций поставляли детали для самолетов российским авиакомпаниям - The New York Times15 мая 2023, 18:42 • 763450 просмотров