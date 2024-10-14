Франція арештувала майно двох росіян на понад 70 млн євро
Київ • УНН
Франція заарештувала вілли та автомобілі двох російських бізнесменів на суму понад 70 млн євро. Арешт пов'язаний з розслідуванням відмивання грошей та підозрами у зв'язках з Аркадієм Ротенбергом.
Франція заарештувала майно двох росіян на суму понад 70 млн євро. Про це повідомляє DW, передає УНН.
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Серед заарештованих об'єктів – розкішні вілли на Лазурному березі та автомобілі преміум-класу, які належать бізнесменам Руслану Горюхіну та Михайлу Опенгейму.
Згідно з даними російських журналістів-розслідувачів, обидва підприємці мають зв'язки з Аркадієм Ротенбергом, близьким другом президента терористичної країни. Передбачається, що на Горюхіна та Опенгейма могли бути оформлені активи Ротенберга, хоча самі бізнесмени це заперечують.
Арешти були накладені в рамках розслідування можливого відмивання грошей. Слідчі виявили "серйозні підозри у прихованні походження коштів", які використовувалися для купівлі нерухомості. Адвокати обох росіян відмовилися коментувати ситуацію.
У США заарештували двох росіян, які в обхід санкцій постачали деталі для літаків російським авіакомпаніям - The New York Times15.05.23, 21:42 • 763522 перегляди