В США арестовали двух россиян, которые в обход санкций поставляли детали для самолетов российским авиакомпаниям - The New York Times
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В США арестовали двух россиян, которые в обход санкций поставляли детали для самолетов российским авиакомпаниям. Об этом пишет УНН со ссылкой на New York Times.
Детали
В августе прошлого года Олег Пацуля, гражданин россии, проживающий вблизи Майами, прислал на электронную почту российской авиакомпании письмо с соблазнительным предложением.
"В свете санкций, введенных против российской федерации, мы успешно решаем имеющиеся проблемы", — написал Пацуля в соответствии с уголовной жалобой, поданной в пятницу в Окружной суд США в Аризоне.
Пацуля и его бизнес-партнера арестовали в четверг по обвинению в нарушении экспортного контроля США и международном отмывании денег. Как отмечается, речь идет о глобальных сетях, которые пытаются помочь россии обойти масштабные технологические санкции.
С момента российского вторжения в Украину Соединенные Штаты действовали в партнерстве с почти 40 другими правительствами, чтобы наложить санкции на рф, включая ограничение доступа москвы к оружию, компьютерным чипам, частям самолетов и другим составляющим, необходимым для питания ее экономики и войны.
Но, как отмечает источник, в прошлом году тысячи партий авиазапчастей все же были успешно отправлены в россию.
Так, данные, которые были собраны и проанализированы Import Genius, показывают, что авиазапчасти на десятки миллионов долларов были отправлены российским авиакомпаниям, находящимся под санкциями. В частности, речь идет о таких компаниях как "Россия", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "S7 Airlines", "Победа", и другие.
Согласно данным, большинство продукции направлялась через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Мальдивы. Но несколько партий были отправлены непосредственно из США или Европы.
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