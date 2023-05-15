"Санкції – це червона лінія для Вірменії, і ми чітко говоримо про це росії" – прем'єр Пашинян

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"Наприклад, напої, на які не поширюються санкції, не є проблемою. До лютого 2022 року відправляли через Польщу та білорусь, тепер через Вірменію. Справа не лише у зміні маршрутів, більшість європейських експедиторів відмовляються від прямої співпраці з російським ринком. А російські експедитори не можуть доставити його до Польщі. Таким чином, були створені нові логістичні маршрути, в тому числі через територію Вірменії. Але щодо товарів, які перебувають під санкціями, ми намагаємось бути максимально прозорими, співпрацюємо з ЄС, США, навіть із самою росією. Ми є членом ЄАЕС (Євразійський економічний союз), ми маємо дуже тісні економічні зв'язки з росією, і вірменський бізнес із задоволенням бере участь у програмах, які були створені останнім часом. Ми з радістю йдемо назустріч російському попиту скрізь, де є вільне місце. Санкції – це наші "червоні лінії". І ми це чітко говоримо росії: "Ми не хочемо вас образити, але самі не можемо дозволити собі потрапити під санкції". Тут немає жодного секрету", - сказав прем'єр-міністр Вірменії.

Відповідаючи на запитання, скільки людей з росії прибуло до Вірменії внаслідок військових дій в Україні та як це вплинуло на Вірменію, прем'єр-міністр зазначив, що до Вірменії прибуло близько 30 тисяч осіб, які мають лише російське громадянство.

"Вони зробили свій внесок у наше економічне зростання, тому що більшість із них мають високу кваліфікацію і часто працюють у сфері інноваційних технологій, що призводить до економічної активності. Ми раді їхній присутності", - наголосив Пашинян.

Контекст

росія обігнала Іран і стала найсанкціонованішою країною у світі. росія прагне обійти ці санкції за допомогою своїх союзників, перелік яких скорочується.

У регіоні Південного Кавказу Вірменія є традиційним союзником росії й навіть не виявила нейтралітет у цьому питанні, підтримавши російську військову кампанію в Україні. Вірменія співпрацює з росією на різних майданчиках, таких як Євразійський економічний союз, Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) та ін.

Ці дві країни успішно здійснюють двосторонню торговельно-економічну співпрацю. За даними Статистичного комітету Вірменії, росія лідирує не лише за загальним обсягом зовнішньої торгівлі, а й щодо експорту та імпорту зокрема.

Зовнішньоторговельний оборот між Вірменією та росією у січні-серпні 2022 року перевищив 2,6 мільярда доларів США з різким прискоренням зростання у річному обчисленні з 11,8 до 71,7 відсотка, в основному за рахунок багаторазового зростання експорту.