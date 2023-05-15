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"Санкции - это красная линия для Армении, и мы четко говорим об этом россии" - премьер Пашинян

"Санкции - это красная линия для Армении, и мы четко говорим об этом россии" - премьер Пашинян

Киев • УНН

 • 6110104 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Логистические цепочки поставок разорваны или не функционируют с начала событий в Украине. Многие товары, которые ранее поставлялись непосредственно в россию, теперь отправляются туда через Армению, Казахстан и другие страны. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью журналу Respekt на вопрос о санкциях против россии в контексте увеличения экспорта Армении в россию, передает УНН ссылаясь на Аrmen Ргеѕѕ.

Цитата

"Например, напитки, на которые не распространяются санкции, не являются проблемой. До февраля 2022 года отправляли через Польшу и беларусь, теперь через Армению. Дело не только в изменении маршрутов, большинство европейских экспедиторов отказываются от прямого сотрудничества с российским рынком. А российские экспедиторы не могут доставить его в Польшу. Таким образом, были созданы новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении. Но в отношении товаров, находящихся под санкциями, мы стараемся быть максимально прозрачными, сотрудничаем с ЕС, США, даже с самой россией. Мы являемся членом ЕАЭС (Евразийский экономический союз), мы имеем очень тесные экономические связи с россией, и армянский бизнес с удовольствием участвует в программах, которые были созданы в последнее время. Мы с радостью идем навстречу российскому спросу везде, где есть свободное место. Санкции – это наши "красные линии". И мы это четко говорим россии: "Мы не хотим вас обидеть, но сами не можем позволить себе попасть под санкции". Здесь нет никакого секрета", — сказал премьер-министр Армении.

Отвечая на вопрос, сколько людей из россии прибыло в Армению в результате военных действий в Украине и как это повлияло на Армению, премьер-министр отметил, что в Армению прибыло около 30 тысяч человек, которые имеют только российское гражданство.

"Они внесли свой вклад в наш экономический рост, потому что большинство из них имеют высокую квалификацию и часто работают в сфере инновационных технологий, что приводит к экономической активности. Мы рады их присутствию", — подчеркнул Пашинян.

Контекст

россия обогнала Иран и стала самой санкционированной страной в мире. россия стремится обойти эти санкции с помощью своих союзников, перечень которых сокращается.

В регионе Южного Кавказа Армения является традиционным союзником россии и даже не проявила нейтралитет в этом вопросе, поддержав российскую военную кампанию в Украине. Армения сотрудничает с россией на различных площадках, таких как Евразийский экономический союз, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и др.

Эти две страны успешно осуществляют двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. По данным Статистического комитета Армении, россия лидирует не только по общему объему внешней торговли, но и по экспорту и импорту в частности.

Внешнеторговый оборот между Арменией и россией в январе-августе 2022 года превысил 2,6 миллиарда долларов США с резким ускорением роста в годовом исчислении с 11,8 до 71,7 процента, в основном за счет многократного роста экспорта.

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