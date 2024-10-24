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Мережа гіпермаркетів "Ашан" готується піти з росії

Київ • УНН

 • 21994 перегляди

Французька мережа гіпермаркетів "Ашан" веде переговори про продаж російських активів з двома потенційними покупцями. Компанія також планує припинити діяльність в Угорщині через погіршення умов для роботи.

Мережа гіпермаркетів "Ашан" готується піти з росії

Французька мережа гіпермаркетів "Ашан" продає російський бізнес. Про це повідомили французькі видання La Lettre і Le Figaro, пише УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, мережа вже знайшла потенційних покупців для своїх російських активів і перебувають на завершальній стадії переговорів. За інформацією Le Figaro, власники торгової мережі зупинилися на двох потенційних покупцях.

Тепер їм належить оформити угоду за місцевими законами. При цьому видання нагадує, що великі європейські компанії Danone і Carslberg втратили свої активи в росії після націоналізації.

Офіційно російський ритейл "Ашана" не підтверджує чуток про продаж активів у рф.

У росії з 2002 року працює близько 230 супермаркетів Ашан. Виручка від них становить десяту частину прибутку мережі.

2,5 роки, поки триває повномасштабна війна росії в Україні, Ашан стикався з критикою і тиском, які змушували мережу продати російський бізнес. Однак власники відмовлялися продавати активи, виправдовуючи це турботою про співробітників і необхідністю "годувати людей".

Джерело Le Figaro, близьке до компанії, назвало причиною відходу компанії з російського ринку "погіршення місцевих умов для роботи". La Lettre повідомила, що мережа також хоче припинити діяльність в Угорщині.

Нагадаємо

Німецький бренд Hugo Boss продав свій бізнес у росії оптовому партнеру Stockmann. Компанія повністю вийшла з російського ринку через війну в Україні, виконавши контрактні зобов'язання перед партнерами.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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