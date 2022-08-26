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"Сердце разрывается": МИД Украины вызвал Апостольского Нунция после заявления Папы Римского о дугиной

Киев • УНН

 • 190273 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины вызвало Апостольского Нунция Висвалдаса Кулбокаса после того, как Папа Римский Франциск прокомментировал гибель дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, указав, что "невинные расплачиваются за войну". Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в ходе совместного брифинга с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Сердце разрывается": МИД Украины вызвал Апостольского Нунция после заявления Папы Римского о дугиной

Цитата

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел Апостольского Нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - сказал Кулеба.

Он добавил, что вызов Апостольского Нунция в МИД беспрецедентен и "говорит сам за себя".

"Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - подчеркнул Кулеба.

Детали

Кульбокассу было отмечено, что "в Украине глубоко разочарованы словами Понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву".

"При этом вызывает непонимание решение Папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории россии, к которой Украина не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении МИД Украины.

Контекст 

Папа Римский Франциск во время коллективной аудиенции прокомментировал гибель дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, указав, что "невинные расплачиваются за войну".

Ранее

21 августа стало известно, что дочь публициста и одного из идеологов "русского мира" погибла во время детонации самодельного взрывного устройства.

фсб рф заявила о раскрытии убийства дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, назвав имя украинки как подозреваемой. Такую версию отверг Центр Страткома, заявив, что эти обвинения – бездоказательны и являются частью информационной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной не является ответственностью Украины. Так Зеленский прокомментировал обвинение россии в убийстве пропагандистки дугиной во время брифинга.

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