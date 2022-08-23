Це не наша відповідальність: Зеленський про вбивство дугіної
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної не є відповідальністю України. Так Зеленський прокоментував звинувачення росії щодо вбивства пропагандистки дугіної під час брифінгу, передає УНН.
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"Це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави, нас вона ( дугіна – ред.) не цікавить. І вона не знаходиться на території України, окупованої або тимчасово окупованої", - сказав Зеленський.
Доповнення
Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби. У Центрі страткому зазначили, що такі звинувачення бездоказові і є частиною інформаційної війни.
В “Азові” заявили, що жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікувала фсб рф у своєму звіті з приводу розслідування вбивства дочки олександра дугіна, не має жодного стосунку до полку "Азов" і ніколи не належала до цього підрозділу.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що посвідчення нібито військовослужбовця Національної гвардії України Наталії Вовк — підробка. Як підтвердження своїх слів він виклав посвідчення військовослужбовця НГУ маргарити симоньян.