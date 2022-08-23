Это не наша ответственность: Зеленский об убийстве дугиной

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"Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она (дугина – ред.) не интересует. И она не находится на территории Украины, оккупированной или временно оккупированной", - сказал Зеленский.

Дополнение

Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной ФСБ РФ подозревает украинские спецслужбы. В Центре страткома отметили, что такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны.

В “Азове” заявили, что женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ рф в своем отчете по поводу расследования убийства дочери александра дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к этому подразделению.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что удостоверение якобы военнослужащего Национальной гвардии Украины Наталии Вовк — подделка. В подтверждение своих слов он изложил удостоверение военнослужащего НГУ маргариты симоньян.