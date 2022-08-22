Вбивство дугіної: у МВС підтвердили, що “посвідчення” нібито військовослужбовця Наталії Вовк – черговий фейк рф

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“Наклепали у фоторедакторі фальшивих посвідчень Національної гвардії, і ну давай розповідати ватникам казки про те, що дівчина з українським прізвищем Вовк підклала бомбу під машину фашиствуючої родини дугіних. Ми теж вміємо малювати та робити фотоколажі. Ось гляньте який персонаж у нас служить в НацГвардії прямо зараз”, – написав Геращенко, прикріпивши фотографію “посвідчення” симоньян.

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Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби. У Центрі страткому зазначили, що такі звинувачення бездоказові і є частиною інформаційної війни.

В “Азові” заявили, що жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікувала фсб рф у своєму звіті з приводу розслідування вбивства дочки олександра дугіна, не має жодного стосунку до полку "Азов" і ніколи не належала до цього підрозділу.