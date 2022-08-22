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Убийство дугиной: в МВД подтвердили, что “удостоверение” якобы военнослужащей Натальи Вовк – очередной фейк рф

Киев • УНН

 • 574946 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что удостоверение якобы военнослужащей Национальной гвардии Украины Натальи Вовк — подделка. В качестве подтверждения своих слов он выложил удостоверение военнослужащей НГУ маргариты симоньян, передает УНН со ссылкой на Facebook на Геращенко.

Убийство дугиной: в МВД подтвердили, что “удостоверение” якобы военнослужащей Натальи Вовк – очередной фейк рф

Цитата

“Наклепали в фоторедакторе фальшивых удостоверений Национальной гвардии, и ну давай рассказывать ватникам сказки про то, что девушка с Украинской фамилией Вовк подложила бомбу под машину фашиствующей семейки дугиных. Мы тоже умеем рисовать и делать фотоколлажи. Вот гляньте какой персонаж у нас служит в НацГвардии прямо сейчас”, – написал Геращенко, прикрепив фотографию “удостоверения” симоньян.

Добавим

Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной фсб рф подозревает украинские спецслужбы. В Центре СтратКома отметили, что такие обвинения бездоказательные и являются частью информационной войны.

В “Азове” заявили, что женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала фсб рф в своем отчете по поводу расследования убийства дочери александра дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к этому подразделению.

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