"Серце розривається": МЗС України викликало Апостольського Нунція після заяви Папи Римського про дугіну

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України викликало Апостольського Нунція Вісвалдаса Кулбокаса після того, як Папа Римський Франциск прокоментував загибель дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, вказавши, що "невинні розплачуються за війну". Про це інформує УНН з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ході спільного брифінгу з італійським колегою Луїджі Ді Майо.