"Серце розривається": МЗС України викликало Апостольського Нунція після заяви Папи Римського про дугіну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України викликало Апостольського Нунція Вісвалдаса Кулбокаса після того, як Папа Римський Франциск прокоментував загибель дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, вказавши, що "невинні розплачуються за війну". Про це інформує УНН з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ході спільного брифінгу з італійським колегою Луїджі Ді Майо.
Цитата
"Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, прийняли рішення запросити до Міністерства закордонних справ Апостольського Нунція для вираження розчарування України цими словами", - сказав Кулеба.
Він додав, що виклик Апостольського Нунція в МЗС є безпрецедентним і "говорить сам за себе".
"Скажу прямо, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - наголосив Кулеба.
Деталі
Кульбокасу було наголошено, що "в Україні глибоко розчаровані словами Понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву".
"При цьому викликає нерозуміння рішення Папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території росії, до якої Україна не має жодного відношення", - йдеться в повідомленні МЗС України.
Контекст
Папа Римський Франциск під час колективної аудієнції прокоментував загибель дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, вказавши, що "невинні розплачуються за війну".
Раніше
21 серпня стало відомо, що дочка публіциста та одного з ідеологів "русского мира" загинула під час детонації саморобного вибухового пристрою.
фсб рф заявила про розкриття вбивства дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, назвавши ім'я українки як підозрюваної. Таку версію відкинув Центр СтратКому, заявивши, що ці звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної не є відповідальністю України. Так Зеленський прокоментував звинувачення росії щодо вбивства пропагандистки дугіної під час брифінгу.
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