У Підмосков'ї вибухнула машина доньки одного із ідеологів “русского мира“: дівчина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. ЗМІ повідомляють, що дочка публіциста та одного з ідеологів "русского мира" загинула під час детонації саморобного вибухового пристрою, що знаходився в автомобілі, передає УНН.
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Про подію повідомляє Telegram-канал Baza. За даними ЗМІ, Дар'я Дугіна перебувала у момент вибуху в машині та загинула на місці. Правоохоронні органи підтвердили інформацію про вибух та загибель жінки-водія, але не вказали її імені. Вибух стався під час руху автомобіля у районі селища Великі Вяземи.
Причину того, що сталося, спочатку розглядався вибух балона з газом, але потім пріоритетною версією став замах на вбивство з використанням саморобного вибухового пристрою, зазначає інший Telegram-канал.
Додамо
У 2014 році Дугіна було звільнено з МДУ, де був завідувачем кафедри соціології, після закликів "вбивати, вбивати, вбивати" українців, які пролунали у зв'язку з інцидентом у Будинку профспілок в Одесі. Після цього Дугіна було внесено до санкційних списків ЄС, також у 2015 році на нього поширили персональні санкції США та Канада.
Дар'я Дугіна, яка підтримувала ідеологію батька у своїй публіцистичній діяльності, після початку війни рф проти України також була внесена до списків санкцій США та Великобританії.