В Подмосковье взорвалась машина дочери одного из идеологов русского мира: девушка погибла

Детали

О событии сообщает Telegram-канал Baza. По данным СМИ, Дарья Дугина находилась в момент взрыва в машине и погибла на месте. Правоохранительные органы подтвердили информацию о взрыве и гибели женщины-водителя, но не указали ее имя. Взрыв произошел при движении автомобиля в районе поселка Большие Вяземы.

Причину произошедшего сначала рассматривался взрыв баллона с газом, но затем приоритетной версией стало покушение на убийство с использованием самодельного взрывного устройства, отмечает другой Telegram-канал.

Добавим

В 2014 году Дугин был уволен из МГУ, где был заведующим кафедрой социологии, после призывов "убивать, убивать, убивать" украинцев, прозвучавших в связи с инцидентом в Доме профсоюзов в Одессе. После этого Дугин был внесен в санкционные списки ЕС, также в 2015 году на него распространили персональные санкции США и Канада.

Дарья Дугина, которая поддерживала идеологию отца в своей публицистической деятельности, после начала войны РФ против Украины также была внесена в списки санкций США и Великобритании.