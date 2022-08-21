В Подмосковье взорвалась машина дочери одного из идеологов русского мира: девушка погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. СМИ сообщают, что дочь публициста и одного из идеологов "русского мира" погибла во время детонации находившегося в автомобиле самодельного взрывного устройства, передает УНН.
Детали
О событии сообщает Telegram-канал Baza. По данным СМИ, Дарья Дугина находилась в момент взрыва в машине и погибла на месте. Правоохранительные органы подтвердили информацию о взрыве и гибели женщины-водителя, но не указали ее имя. Взрыв произошел при движении автомобиля в районе поселка Большие Вяземы.
Причину произошедшего сначала рассматривался взрыв баллона с газом, но затем приоритетной версией стало покушение на убийство с использованием самодельного взрывного устройства, отмечает другой Telegram-канал.
Добавим
В 2014 году Дугин был уволен из МГУ, где был заведующим кафедрой социологии, после призывов "убивать, убивать, убивать" украинцев, прозвучавших в связи с инцидентом в Доме профсоюзов в Одессе. После этого Дугин был внесен в санкционные списки ЕС, также в 2015 году на него распространили персональные санкции США и Канада.
Дарья Дугина, которая поддерживала идеологию отца в своей публицистической деятельности, после начала войны РФ против Украины также была внесена в списки санкций США и Великобритании.