"Невинні розплачуються за війну": Папа Римський прокоментував смерть дугіної
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Папа Римський Франциск сьогодні під час колективної аудієнції прокоментував загибель дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, вказавши, що "невинні розплачуються за війну". Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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«Я думаю про бідну дівчину, яка злетіла в повітря через бомбу. яка була закладена під сидінням автомобіля в москві. Невинні розплачуються за війну, невинні», - заявив він.
Деталі
Франциск назвав торговців зброєю, які наживаються на війні, «правопорушниками, які вбивають людство».
Доповнення
21 серпня стало відомо, що дочка публіциста та одного з ідеологів "русского мира" загинула під час детонації саморобного вибухового пристрою.
фсб рф заявила про розкриття вбивства дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, назвавши ім'я українки як підозрюваної. Таку версію відкинув Центр СтратКому, заявивши, що ці звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної не є відповідальністю України. Так Зеленський прокоментував звинувачення росії щодо вбивства пропагандистки дугіної під час брифінгу.