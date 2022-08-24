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"Невинные расплачиваются за войну": Папа Римский прокомментировал смерть дугиной

Киев • УНН

 • 156548 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Папа Римский Франциск сегодня во время коллективной аудиенции прокомментировал гибель дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, указав, что "невинные расплачиваются за войну". Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

"Невинные расплачиваются за войну": Папа Римский прокомментировал смерть дугиной

Цитата

«Я думаю о бедной девушке, которая взлетела в воздух из-за бомбы, которая была заложена под сиденьем автомобиля в москве. Невинные расплачиваются за войну, невинные», – заявил он.

Детали

Франциск назвал торговцев оружием, наживающимся на войне, «правонарушителями, убивающими человечество».

Дополнение 

21 августа стало известно, что дочь публициста и одного из идеологов "русского мира" погибла во время детонации самодельного взрывного устройства. 

фсб рф заявила о раскрытии убийства дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, назвав имя украинки как подозреваемой. Такую версию отверг Центр СтратКома, заявив, что эти обвинения – бездоказательны и являются частью информационной войны. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной не является ответственностью Украины. Так Зеленский прокомментировал обвинение россии по поводу убийства пропагандистки дугиной во время брифинга. 

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