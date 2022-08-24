"Промова розчаровуюча": посол України відреагував на заяву Папи Франциска про смерть дугіної
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Папа Римський Франциск піддався критиці за свої висловлювання з приводу смерті дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної в середу з боку посла України, пише УНН.
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"Сьогоднішня промова Папи розчаровуюча і змусила мене замислитися багато про що: не можна говорити в одних категоріях про агресора і жертву, насильника та зґвалтованого; як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму невинною жертвою? Вона була вбита росіянами як священна жертва і тепер перебуває на щиті війни", - написав посол України у Ватикані Андрій Юраш у Twitter.
Раніше
Папа Римський Франциск сьогодні під час колективної аудієнції прокоментував загибель дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, вказавши, що "невинні розплачуються за війну".