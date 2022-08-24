"Речь разочаровывающая": посол Украины отреагировал на заявление Папы Франциска о смерти дугиной

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"Сегодняшняя речь Папы разочаровывающая и заставила меня задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как священная жертва и теперь находится на щите войны", - написал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Twitter.

Ранее

Папа Римский Франциск сегодня во время коллективной аудиенции прокомментировал гибель дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, указав, что "невинные расплачиваются за войну".