Серия взрывов прогремела в оккупированной Керчи
Киев • УНН
В оккупированной Керчи зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва. Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию.
Ника взрывов прогремела в оккупированной Керчи, передает УНН со ссылкой на «Крымский ветер».
«Уже 4 взрыва в Керчи», пишет „Крымский ветер“ со ссылкой на сообщении подписчиков.
Больше информации о взрывах пока нет. Оккупационные власти также пока никаких комментариев не делали.
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