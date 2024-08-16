Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи
Киев • УНН
россия временно закрыла движение по Крымскому мосту. Местные паблики сообщают о взрывах и пожаре в районе Керчи, где располагалась система ПВО "Панцирь-С1".
В ночь на 16 августа оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста. Пре это сообщает "Крымский мост: оперативная информация", пишет УНН.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности,
Тем временем "Крымский ветер" сообщает о взрывах над Керчью.
"И, похоже, есть прилет на горе Митридат, где стоял "Панцирь-С1", после взрыва - сильный пожар", - пишет канал.
Напомним
Ранее так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев в ночь на 16 августа заявил, что во временно оккупированном городе работает ПВО.