"Размер средней пенсии на 1 июля 2018 уже составил 2562 грн. То есть, средняя пенсия в Украине выросла на 35%. Но и этого недостаточно. Я это понимаю и думаю об этом каждый день", - отметил он.



Как сообщал УНН, введение второго уровня пенсионной системы - обязательного накопительного может обеспечить определенный дополнительный процент к основной пенсии, которая формируется солидарным уровнем, но не более того. Кроме того, произойдет это не раньше чем через несколько десятилетий. Об этом сообщили в Минсоцполитики.



Напомним, украинцы получают мизерные пенсии из-за низкого уровня официальных доходов и теневой экономики (занятости). Об этом сообщили в Минсоцполитики.