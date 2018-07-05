У Мінсоцполітики пояснили, чому українці мають мізерні пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Українці отримують мізерні пенсії через низький рівень офіційних доходів та тіньову економіку (зайнятість). Про це повідомили у Мінсоцполітики, передає УНН.
“Насправді, розмір пенсій повністю відповідає рівню офіційних доходів населення. По-перше, рівень доходів прямо впливає на розмір відрахувань до Пенсійного фонду та виплату пенсій сьогоднішнім пенсіонерам; по-друге, він так само впливає на розмір майбутньої пенсії тих, хто сплачує ці внески сьогодні. Тобто, мізерні пенсії є прямим наслідком мізерних офіційних доходів”, — зауважили у міністерстві.
Як пояснили у відомстві, внески до пенсійної системи сплачуються лише з декларованої частини заробітку, а тіньовий ринок не бере участі в пенсійній програмі, при цьому, він складає близько 30% економіки України.
“Підвищити пенсії можна, якщо збільшити офіційні доходи населення через зростання зарплат та провівши детінізацію економіки”, — наголосили у міністерстві.
З тезою про те, що на мінімальну пенсію без державної підтримки прожити неможливо у Мінсоцполітики погодились та зауважили, що підвищення пенсій це процес тривалий. Тому сьогоднішнім пенсіонерам радять повною мірою використовувати усю державну підтримку, на яку вони мають законне право. Зокрема субсидії на комуналку та допомога від місцевих органів влади.
Нагадаємо, у подальшому пенсії планують підвищити “чорнобильцям” та людям з великим трудовим стажем, але малою заробітною платою.