В уряді повідомили, кому планують підвищити пенсію

"Найбільш гостре сьогодні питання для "чорнобильців", і треба врахувати одну з головних проблем пенсійної реформи, що дуже малу надбавку до пенсії отримали люди з великим трудовим стажем 35-45 років, але малою заробітною платою… Ми працюємо,.. все-таки питання великого строкового стажу і маленької зарплати мають бути перераховані. І я знаю, що Мінсоцполітики зараз готує відповідні розрахунки і пропозиції... Все-таки треба це питання врахувати і зробити для цих людей якусь окрему програму", – сказав Розенко.

Він додав, що все залежить від наявності ресурсу. "Якщо це більший ресурс – буде один варіант, якщо менший – то інший" – сказав віце-прем'єр.

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На запитання, чи з'явиться все-таки додатковий ресурс на підняття пенсій, Розенко відповів: "Думаю, що так".

"Ми бачимо позитивну динаміку надходжень до Пенсійного фонду. Ми отримали 3 млрд додатково у Пенсійний фонд, порівняно з тим, що планували. Теж буде багато залежати від того, чи вдасться підвищити мінімальну зарплату до 4200 грн. Все-таки це дасть ще додатковий ресурс у Пенсійний фонд України. І от, акумулювавши всі ці ресурси, я сподіваюся, що наприкінці року ми будемо мати достатньо грошових надходжень до Пенсійного фонду України, щоб без інфляції, без збільшення дефіциту в Пенсійному фонді все-таки зробити якісь додаткові пенсійні програми", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, з 1 липня пенсії підвищаться майже для мільйона українців.