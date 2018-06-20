З 1 липня підвищаться пенсії майже для мільйона українців - Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні зростуть пенсії з 1 липня для майже 1 млн українців. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі радіо "Голос столиці", передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єра.
За словами Розенка, у Державному бюджеті України на 2018 рік передбачене підвищення розміру мінімальної пенсії двічі протягом року – з 1 липня та з 1 грудня.
При цьому він уточнив, що з 1 липня відбудеться підвищення виплат для тих людей, розмір пенсії яких залежить від прожиткового мінімуму.
"З 1 липня збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Пенсійні виплати зростуть приблизно для 1 мільйона українців", - сказав він.
Віце-прем’єр-міністр зазначив, що наступне підвищення пенсійних виплат, відповідно до Державного бюджету України, відбудеться з 1 грудня.
"Розмір мінімальної пенсії зросте до майже 1500 грн", - зауважив він.
"Але якщо у нас з’явиться додатковий ресурс у бюджеті Пенсійного фонду, ми спробуємо позапланово реалізувати певні пенсійні програми, як ми це зробили в жовтні минулого року", - наголосив П.Розенко.
Як повідомляв УНН, в Україні середній розмір пенсії у травні 2018 року становив 2518 грн, що майже на тому ж рівні, що й у квітні.