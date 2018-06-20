З 1 липня підвищаться пенсії майже для мільйона українців - Розенко

ukru
08:24 • 28949 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 76993 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 140461 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 120143 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 161786 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 119046 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 127262 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165443 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190688 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 306529 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
60 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 49626 перегляди
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 34229 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 54965 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 54924 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 57920 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 28949 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 57920 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 54965 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 161786 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 179844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 51 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 46847 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 60601 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 64227 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 61886 перегляди
Актуальне
З 1 липня підвищаться пенсії майже для мільйона українців - Розенко

З 1 липня підвищаться пенсії майже для мільйона українців - Розенко

Київ • УНН

 • 21084 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні зростуть пенсії з 1 липня для майже 1 млн українців. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі радіо "Голос столиці", передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єра.

За словами Розенка, у Державному бюджеті України на 2018 рік передбачене підвищення розміру мінімальної пенсії двічі протягом року – з 1 липня та з 1 грудня.

При цьому він уточнив, що з 1 липня відбудеться підвищення виплат для тих людей, розмір пенсії яких залежить від прожиткового мінімуму.

"З 1 липня збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Пенсійні виплати зростуть приблизно для 1 мільйона українців", - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що наступне підвищення пенсійних виплат, відповідно до Державного бюджету України, відбудеться з 1 грудня.

"Розмір мінімальної пенсії зросте до майже 1500 грн", - зауважив він.

"Але якщо у нас з’явиться додатковий ресурс у бюджеті Пенсійного фонду, ми спробуємо позапланово реалізувати певні пенсійні програми, як ми це зробили в жовтні минулого року", - наголосив П.Розенко.

Як повідомляв УНН, в Україні середній розмір пенсії у травні 2018 року становив 2518 грн, що майже на тому ж рівні, що й у квітні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.88
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29