З 1 липня підвищаться пенсії майже для мільйона українців - Розенко

За словами Розенка, у Державному бюджеті України на 2018 рік передбачене підвищення розміру мінімальної пенсії двічі протягом року – з 1 липня та з 1 грудня.

При цьому він уточнив, що з 1 липня відбудеться підвищення виплат для тих людей, розмір пенсії яких залежить від прожиткового мінімуму.



"З 1 липня збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Пенсійні виплати зростуть приблизно для 1 мільйона українців", - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що наступне підвищення пенсійних виплат, відповідно до Державного бюджету України, відбудеться з 1 грудня.



"Розмір мінімальної пенсії зросте до майже 1500 грн", - зауважив він.

"Але якщо у нас з’явиться додатковий ресурс у бюджеті Пенсійного фонду, ми спробуємо позапланово реалізувати певні пенсійні програми, як ми це зробили в жовтні минулого року", - наголосив П.Розенко.



Як повідомляв УНН, в Україні середній розмір пенсії у травні 2018 року становив 2518 грн, що майже на тому ж рівні, що й у квітні.