У травні середній розмір пенсії становив понад 2,5 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. В Україні середній розмір пенсії у травні 2018 року становив 2518 грн, що майже на тому ж рівні, що й у квітні. Про це повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"Середній розмін пенсії на сьогодні становить 2518 грн", - сказав В.Машкін й уточнив, що середній розмір пенсії у квітні був майже на цьому ж рівні.
За його словами, видатки ПФУ за п’ять місяців цього року становили 143,8 млрд грн, що 42,2 млрд грн більше, ніж аналогічного періоду минулого року.
Він також зазначив, що ще 9,9 млрд грн було профінансовано ще в грудні минулого року січневих пенсій.
В.Машкін уточнив, що за цей період власні надходження Пенсійного фонду становили 76,9 млрд грн, що на 18,3 млрд грн більше, ніж торік. При цьому, зазначив посадовець, з державного бюджету надійшло 61,3 млрд грн.
Як повідомляв УНН, постраждалим учасникам Революції Гідності щомісяця виплачуватимуть допомогу до пенсії. Відповідне рішення сьогодні схвалив Кабінет міністрів.