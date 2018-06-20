В Украине повысят пенсии с 1 июля почти миллиону украинцев - Розенко

По словам Розенко, в Государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрено повышение размера минимальной пенсии дважды в течение года - с 1 июля и с 1 декабря.

При этом он уточнил, что с 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.



"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 миллиона украинцев", - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно Государственному бюджету Украины, состоится с 1 декабря.



"Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", - отметил он.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - отметил Розенко.



Как сообщал УНН, в Украине средний размер пенсии в мая 2018 года составил 2518 грн, что почти на том же уровне, что и в апреле.