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В Украине повысят пенсии с 1 июля почти миллиону украинцев - Розенко

В Украине повысят пенсии с 1 июля почти миллиону украинцев - Розенко

Киев  •  УНН

 • 21070 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине вырастут пенсии с 1 июля для почти 1 млн украинцев. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире радио "Голос столицы", передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

По словам Розенко, в Государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрено повышение размера минимальной пенсии дважды в течение года - с 1 июля и с 1 декабря.

При этом он уточнил, что с 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.

"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 миллиона украинцев", - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно Государственному бюджету Украины, состоится с 1 декабря.

"Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", - отметил он.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - отметил Розенко.

Как сообщал УНН, в Украине средний размер пенсии в мая 2018 года составил 2518 грн, что почти на том же уровне, что и в апреле.

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