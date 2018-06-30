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В правительстве сообщили, кому планируют повысить пенсию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Что касается перерасчета пенсий в Украине, наиболее острые вопросы на сегодня - с "чернобыльцами" и людьми с большим трудовым стажем, но малой заработной платой. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.

"Наиболее острый на сегодня вопрос для "чернобыльцев", и надо учесть одну из главных проблем пенсионной реформы, что очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но маленькой заработной платой... Мы работаем,.. все-таки вопрос большого срочного стажа и маленькой зарплаты должны быть перечислены. И я знаю, что Минсоцполитики сейчас готовит соответствующие расчеты и предложения... Все-таки надо этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу", - сказал Розенко.

Он добавил, что все зависит от наличия ресурса. "Если это больший ресурс - будет один вариант, если меньший - то другой", - сказал вице-премьер.

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На вопрос, появится ли все-таки дополнительный ресурс на повышение пенсий, Розенко ответил: "Думаю, что да".

"Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд по сравнению с тем, что планировали. Тоже будет многое зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4200 грн. Все-таки это даст еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины. И вот, аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь достаточно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы", - добавил вице-премьер.

Напомним, с 1 июля пенсии повысятся почти для миллиона украинцев.

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