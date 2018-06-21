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На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково витрачатимуть 70 млн грн

На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково витрачатимуть 70 млн грн

Київ • УНН

 • 13060 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Для забезпечення виплати підвищених з 1 липня пенсій додатково витрачатимуть 70 млн грн на місяць. Про це УНН повідомили у Пенсійному фонді у відповідь на запит.

“У зв’язку з проведенням перерахунку пенсії з 1 липня 2018 року додаткові витрати на виплату підвищених розмірів пенсій будуть становити майже 70 млн грн на місяць”, — розповіли у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, з 1 липня 2018 року збільшується розмір прожиткового мінімуму. У зв’язку з цим Пенсійний фонд проведе перерахунок мінімальної пенсійної виплати, максимального розміру пенсії, а також розміру надбавки, передбаченої Законом “Про донорство крові та її компонентів”.

Раніше УНН повідомляв, міністр соціальної політики Андрій Рева сказав, що Кабінет міністрів України не ухвалював жодних рішень щодо заморожування пенсій для переселенців.

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