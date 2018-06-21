На выплату повышенных пенсий ежемесячно будут дополнительно тратить 70 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Для обеспечения выплаты повышенных с 1 июля пенсий дополнительно будут тратить 70 млн грн в месяц. Об этом УНН сообщили в Пенсионном фонде в ответ на запрос.
"В связи с проведением перерасчета пенсии с 1 июля 2018 года дополнительные расходы на выплату повышенных размеров пенсий будут составлять почти 70 млн грн в месяц", - рассказали в Пенсионном фонде.
Напомним, с 1 июля 2018 года увеличивается размер прожиточного минимума. В связи с этим Пенсионный фонд проведет перерасчет минимальной пенсионной выплаты, максимального размера пенсии, а также размера надбавки, предусмотренной Законом "О донорстве крови и ее компонентов".
Ранее УНН сообщал, что министр социальной политики Андрей Рева сказал, что Кабинет министров Украины не принимал никаких решений по замораживанию пенсий для переселенцев.