Кабмін не ухвалював рішень про заморожування пенсій для переселенців - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Кабінет міністрів України не ухвалював жодних рішень щодо заморожування пенсій для переселенців. Про це заявив журналістам перед засіданням уряду міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
“Замороження пенсій переселенцям немає. Всі, хто пройшов верифікацію, ті пенсії отримують... Жодних рішень про заморожування немає ні з боку Кабінету міністрів, ні з боку Міністерства соціальної політики, ні з боку Пенсійного фонду”, — запевнив він.
Рева зазначив, що міністерство реагує на всі звернення від переселенців стосовно можливої невиплати пенсій.
Нагадаємо, 25 травня в уряді пояснили, що затримки з виплатами пенсій пов’язані зі зміною та уніфікацією графіку виплати Пенсійним фондом України.