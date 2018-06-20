Кабмин не принимал решений о замораживании пенсий для переселенцев - Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Кабинет министров Украины не принимал никаких решений по замораживанию пенсий для переселенцев. Об этом заявил журналистам перед заседанием правительства министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"Замораживания пенсий переселенцам нет. Все, кто прошел верификацию, те пенсии получают... Никаких решений о замораживании нет ни со стороны Кабинета министров, ни со стороны Министерства социальной политики, ни со стороны Пенсионного фонда", - заверил он.
Рев отметил, что министерство реагирует на все обращения от переселенцев о возможной невыплате пенсий.
Напомним, 25 мая в правительстве объяснили, что задержки с выплатами пенсий связаны с изменением и унификацией графика выплаты Пенсионным фондом Украины.